China Suárez impactó con su look en una cita con Rusherking y le declaró su amor públicamente

La pareja de la China Suárez y Rusherking están a full. Así se muestran desde sus redes sociales, donde comparten imágenes de sus primeras vacaciones juntos, además de dedicarse mensajes de amor.

La actriz tuvo una salida con el cantante y se mostró muy pegada a él en una selfie que se tomó abrazados y súper mimosos. “Mi amor”, escribió la expareja de Benjamín Vicuña, en toda una declaración, quien además lució un look muy sexy.

La protagonista de Terapia alternativa deslumbró con un pequeño top metalizado y un jean muy particular que dejaba mucha piel al descubierto. ¡Una bomba total! Y el trapero reaccionó, encantado, con emojis de corazón.

Con una carrera musical en ascenso, Rusherking potenció su popularidad al ponerse de novio con la China Suárez. En un mano a mano íntimo con Julio Leiva, para Caja Negra, el cantante explicó la llamativa frase con la que definió uno de sus primeros encuentro con la actriz: "Me fui mundial".

“Hablando de fútbol, hay una frase que dice 'me fui mundial'. ¿Querés contar de dónde sale esa frase?”, le preguntó el periodista de Filo News a Rusherking en la entrevista que mostraron en Mañanísima por Ciudad Magazine. Con una sonrisa pícara, el joven de Santiago del Estero contestó: "Esa frase, no sé en qué momento apareció en nuestras vidas. Es una frase que se hizo viral, ahora por lo que dije".

"Es como cuando la rompés con algo. Cuando no podés creer que te pasa algo, y decís 'me fui mundial'. Nació así", argumentó Rusherking, a tres meses de comenzar su relación amorosa con la China. Puntualizando en el mano a mano con el notero de LAM, quien fue a buscarlo luego de las imágenes suyas con la expareja de Benjamín Vicuña en la fiesta post Martín Fierro, Rusherking concluyó: "Cuando me entrevistó ese chabón, yo dije 'me fui mundial' porque conocí a una persona, a una mujer, increíble. Y dije 'me fui mundial. La rompí'".

Fotos: Instagram