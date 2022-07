China Suárez y la historia de sus grandes amores: de Nico Riera a Rusherking

María Eugenia Suárez Riveiro, la China Suárez, nació el 9 de marzo de 1992 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Actriz, cantante y modelo, sus historias de amor siempre dieron que hablar.

Foto: Twitter

CHINA SUÁREZ Y SU ROMANCE CON NICO RIERA

En pleno auge de Casi ángeles, la China estuvo de novia (casi en secreto) con Nico Riera, su compañero de elenco. Estuvieron juntos entre 2007 y 2010. Aparentemente la separación no fue en buenos términos y estuvieron años sin hablarse.

CHINA SUÁREZ, DE NOVIA CON NACHO VIALE

En 2010, la China estuvo de novia con Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand. Se mostraban felices antes las cámaras y él pasó a ser su representante. Pero dos años después se separaron en medio de rumores de romance entre la actriz y Nicolás Cabré.

Recordando unas turbulentas vacaciones en la casa familiar de Punta del Este, Marcela Tinayre narró que todos los días era una queja.

Un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien’. Después no la vi mucho más”, dijo la madre de Nacho.

CHINA SUÁREZ, NICOLÁS CABRÉ Y EL NACIMIENTO DE RUFINA

De todas maneras, los rumores de romance entre Suárez y Cabré se hicieron realidad en 2012. Los actores se conocieron en Los Únicos pero él estaba casado con Eugenia Tobal.

Se habló de infidelidad por parte de Cabré pero ellos lo negaron. De aquel amor nació Rufina, la primera hija de Suárez.

“No me importa que me traten de rompehogares, los dos estábamos solos”, dijo alguna vez la China. La relación duró hasta 2013. El propio Cabré dijo que fue por culpa de su obsesión por el orden y la limpieza.

"No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto tiempo estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos" G-plus

DAVID BISBAL, EL AMOR ESPAÑOL DE CHINA SUÁREZ

En 2014, durante el rodaje del videoclip de Hoy, nació el romance con el cantante español David Bisbal. Una atracción inmediata se convirtió en un gran amor, que duró poco más de un año. Ella viajaba con Rufina a verlo en España. Una supuesta infidelidad de Bisbal hizo que todo concluyera.

AMOR EXPLOSIVO, CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA

El amor entre la China y Benjamín Vicuña inició en las grabaciones de la película El Hilo Rojo en 2015.

Ambos protagonizaron uno de los escándalos más recordados cuando Pampita, esposa de Vicuña, los encontró muy apasionados en el motorhome del rodaje.

Tanto Vicuña con la China siempre negaron las acusaciones.

Más sobre este tema China Suárez le habría dedicado a Benjamín Vicuña una fuerte frase de su canción: "En esa parte está hablando de él"

Cuando el actor confirmó su separación de la modelo, la China y Vicuña decidieron apostar al amor y nacieron Magnolia y Amancio.

Tenían planes de casamiento pero todo terminó abruptamente en 2021 en medio de rumores de infidelidad de la China con el cantante Wos.

NICO FURTADO Y CHINA SUÁREZ, A ESCONDIDAS

El romance entre la China y Nico Furtado jamás se confirmó. Pero habría sucedido entre septiembre y prinicipios de octubre de 2021. Hay quienes dicen que ella engañó a Vicuña con Furtado.

Apareció fotos de ellos juntos en la casa de la China y en España. Pero enseguida el actor uruguayo mostró que estaba de novio con la española Ester Expósito.

EL ESCÁNDALO DE LA CHINA SUÁREZ CON MAURO ICARDI

Aunque Mauro Icardi no fue novio de la China, ambos protagonizaron un gran escándalo al que se lo recuerda como Wanda Gate.

La actriz y el jugador de fútbol se mandaban mensajes subidos de tono, Wanda Nara los descubrió y se armó. Durante fines de 2021 y principios de 2022 fue el tema más buscado en Google Argentina.

ARMANDO MENA NAVAREÑO, OTRO AMOR ESPAÑOL DE LA CHINA SUÁREZ

Tras el famoso escándalo con el futbolista y el fin de su relación con Benjamín Vicuña, la China disfrutó de su soltería por las calles de Madrid .

Pero allá encontró el amor en Armando Mena Navareño, hombre que conoció en Europa. Constructor de motos, él hasta viajó a Argentina. Pero todo quedó en la nada y la actriz se despegó del muchacho.

RUSHERKING LLEGÓ A LA VIDA DE CHINA SUÁREZ

Actualmente, en 2022, la actriz mantiene una relación con el cantante Thomas Tobar, más conocido como Rusherking.

Se los desubrió en el after party de los Premios Martín Fierro bailando apasionadamente y allí comenzaron los rumores de romance.

Fue el propio Rusherking quien blanqueó el romance con su famosa frase: "Me fui Mundial".

La pareja está tan consolidada, que China y Rusher viajaron a Disney en julio de 2002 junto a los hijos de la actriz.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. Después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”., contó él sobre el inicio de la relación.