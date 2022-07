China Suárez le habría dedicado a Benjamín Vicuña una fuerte frase de su canción: "En esa parte está hablando de él"

A menos de una semana de que la China Suárez se lanzara como cantante con una canción autorreferencial, nacida tras la separación de Benjamín Vicuña y el Wanda Gate, Pampito aseguró que una de las frases más explosivas de Lo Que Dicen de Mí está dedicada a su expareja.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo", reza una de las estrofas más potentes del tema que escribió la China.

Luego de oír la canción y con información en su poder, Pampito expresó en Mañanísima: "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por como Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

"Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella", agregó el panelista de Carmen Barbieri, linkeando la letra de la canción de la China con la ruptura con Benjamín.

CHINA SUÁREZ, SOBRE SU ESTRICTO SILENCIO DURANTE EL ESCÁNDALO CON WANDA POR EL AFFAIRE CON ICARDI

En una nota radial con la China Suárez, el conductor Julio Leiva le preguntó a la artista por su firme decisión de contar cómo vivió el momento más explosivo de su vida, tras el Wanda Gate y su separación de Benjamín Vicuña, y a través de la música. Y ella respondió a fondo.

"En otro momento no hubieras hecho esto. ¿Qué te llevó a tomar la decisión y decir 'ahora sí'?", le preguntó Leiva, sobre la letra autorreferencial de la China, en la que se expone desde adentro y se muestra vulnerable.

Con firmeza, Suárez respondió por qué rompió el silencio, a través de la música: "Tenía gente alrededor que me decía 'no hables de esto porque iluminás el problema'. O 'si vos no decís que te están bardeando, por ahí la gente no se entera'. Pero creo que es importante para mí (hablar)".

"Estoy en una edad en la que ya no tengo más paciencia para seguir agachando la cabeza para muchas cosas. No hay que quedarse callado. Yo decidí ponerlo en una canción", sentenció la China, sin mención explícita a ninguno de los escándalos pasados.