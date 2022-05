La China Suárez encaró a Ángel de Brito sin filtros en una fiesta: "¿Por qué me odiás?"

Tras el final de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro, muchas historias comenzaron a tejerse y otras ataron sus cabos sueltos como la relación entre Ángel de Brito y la China Suárez, que parecen haber llegado a una tregua tras un tenso encuentro.

Este lunes, Pampito compartió en su cuenta de Twitter un video en el cual se puede ver a la actriz de ATAV bailando animadamente con el conductor de LAM, luego de los choques mediáticos que ambos tuvieron durante el Wandagate.

En LAM, Ángel relató que se encontró con la China en el VIP del Chana Club, un bar cercano al Hotel Hilton donde fueron a celebrar muchos famosos tras la larga espera de los Martín Fierro. “De repente, de la nada, una chica me dice ‘hola’. ‘Hola’, le digo. No sabía quién era”, dijo De Brito.

“Era la China Suárez, que no la reconocí, y menos me la imaginaba ahí en la fiesta porque no estaba invitada al Martín Fierro, no estaba invitada al Martín Fierro. Esta con una musculosa, muy informal. Cayó al boliche porque capaz la invitó Marley o Lali, porque son amigos”, especuló.

EL TENSO ENCUENTRO ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y ÁNGEL DE BRITO TRAS SU CHOQUES MEDIÁTICOS

“Me vino a hablar y me dijo ‘Hola, ¿cómo andás? ¿Por qué me odiás?’. Le dije ‘no sos tan importante como para que te odie. ¿Qué me hiciste? A mí nada’”, explicó el conductor. “Igual, estaba muy simpática, no estaba ni agresiva, ni loca como cuando la llamó a Yanina aquella vez. Estaba alegre”, agregó.

“Empezó como tensa la charla. Una cosa llevó a la otra, porque no coincidíamos en nada; la cosa es que nos pusimos a hablar y ahí terminó todo. Le dije que era muy soberbia y que se manejaba mal en los medios, cosa que le dije acá, públicamente. Ella me dijo que piensa que no es así”, recordó De Brito.

“Le dije que no le iba a repasar todos los casos, y que en tal o cual estuvo como el cul… Yo le explico a todos los famosos que se enojan con nosotros: hoy es Nazarena, mañana Rosenfeld, y así. El tema era Wanda. Ni te busco si te odio”, señaló Ángel de Brito, que agregó que, tras la charla, la China “no se le despegaba”, tal como se pudo ver en el video de Pampito.