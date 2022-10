China Suárez contó por primera vez cuánto la afectan los escándalos: "Tomé medicación"

La alta exposición de la China Suárez hace que todo el tiempo sea noticia. La actriz visitó a Juana Viale, donde lució un vestido de feria americana, y se sinceró sobre cómo la afecta a la salud las polémicas que la involucran.

Todo surgió cuando la China aseguró que se sentía identificada con Juana por haber atravesado situaciones similares con la prensa y con un perfil similar. “Cuando hablan de vos constantemente, que no podés ni usar el teléfono porque sabés que van a estar hablando de vos, llega un momento que…Yo en algún momento he sufrido ataques de pánico por tanto asedio”, reveló la animadora.

En ese momento la expareja de Benjamín Vicuña reconoció que también se vio afectada, al punto que necesitó ayuda profesional. “Sí, yo tomé medicación”, aseveró.

"Pasás por antipática y soberbia, pero porque yo soy muy introvertida. Esperan eso de una porque estás muy expuesta". G-plus

CHINA SUÁREZ CONTÓ CÓMO SU SALUD SE VIO AFECTADA POR LOS ESCÁNDALOS

“Por ahí, de afuera, la gente que no me conoce me ve fuerte o piensa que no me importa nada. Eso también me jugó muchas veces en contra porque es como ‘démosle, total no le pasa nada, es como inquebrantable’”, afirmó.

“Pasás por antipática y soberbia, porque yo soy muy introvertida. Esperan eso de una porque estás muy expuesta, pero yo soy la que está a un costado hasta que me vienen a hablar”, se sinceró la actual pareja de Rusherking.

“Algo bueno que saco de todo esto es que se habló de la moral y de los prejuicios. Sirvió para ponerlo sobre la mesa. No me dan las horas del día para mandarme todas las cag… que dicen que me mando. Creo que tenemos que evolucionar todos y dejar de excusarnos en la libertad de expresión con determinadas cosas”, concluyó.