Hoy en día la China Suárez (27) y Benjamín Vicuña (40) están súper unidos como padres de Magnolia (1), más allá de que también tiene pensado contraer matrimonio antes de fin de año. Sin embargo, el comienzo de este profundo amor no fue tan sencillo hace tres años, sino que debió superar obstáculos.

Escándalo con Pampita por el mítico episodio del motorhome, la manta de nepal y la palta que la actriz aseguró estar comiendo al momento en que la modelo afirmó haberla visto tener sexo con Vicuña, la China reveló cuánto le costó abrirle su corazón al chileno. “Un par de rounds con los prejuicios. Porque, honestamente, los tenía”, confesó en una nota con la revista Gente.

"Enamorarme de Benja me costó un par de rounds con los prejuicios. Porque, honestamente, los tenía". G-plus

“Benja es un bandido. Muy pícaro. Sumamente seductor. Y no es adrede. Es dulce, caballero, y así seduce a mujeres, a hombres y a perros… Eso también me enamoró”, continuó.

En línea con ese miedo, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza también reflexionó sobre qué haría ante una eventual infidelidad de parte de su compañero de elenco: “Es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa. Y sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades”.

“En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo. Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo”, concluyó la China Suárez.