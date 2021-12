La China Suárez compartió fotos a pura sensualidad arriba de un yate

Tras días agitados, luego de la emisión de la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino hablando del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz se muestra relajada en las redes sociales, refugiada en sus hijos y en sus amigas, y disfrutando del clima… ¡siempre sexy!

La exnovia de Benjamín Vicuña compartió fotos en su cuenta de Instagram que se tomó arriba de un yate. Vestida con una bikini verde, Eugenia tomó sol en la cubierta en donde se fotografió a pura sensualidad.

¿La reacción de sus seguidores? Miles de corazones y comentarios que celebraron el momento su momento de relax.

El enojo de Marcelo Polino con la China Suárez

Marcelo Polino, en una entrevista con Intrusos, contó por qué su relación con la China Suárez, con quien tenía una relación cercana, se enfrió tras el escándalo con Icardi y Wanda.

El periodista se molestó porque la actriz, tras la polémica, dejó de responderle sus mensajes y recién le contestó 30 días después por Instagram, mensaje que según contó, ni siquiera abrió.

“Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram, tenés mi teléfono y llamame, no da. La entiendo, no me quiero meter en su lío, en su dolor, pero yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre”, se despachó.

“Yo elijo también que si me relaciono con alguien que tengo cierta intimidad y hemos hablado de cosas muy profundas en cierto momento que me llame a mi teléfono, no que me mande como si yo fuera un fanático por Instagram”, sentenció Polino.

Fotos: Instagram