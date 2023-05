"Un chico se desmayó": Jimena Barón contó el insólito momento que vivió en un encuentro íntimo

Felizmente en pareja con Matías Palleiro, Jimena Barón recordó en Noche al Dente una insólita anécdota que vivió con un hombre en un momento de soltería, en época de pandemia y de abstinencia sexual.

Primero Fernando Dente le mostró a la actriz y cantante una foto en la que se la ve descorchando un champagne, con ropa interior sexy.

Lejos de la connotación íntima que intuyó el actor y conductor, Jimena lo sorprendió al afirmar que en esa postal estaba sola. Y lo terminó de descolocar al relatarle una inesperada situación, en plena cita amorosa.

EL INSÓLITO MOMENTO QUE JIMENA BARÓN VIVIÓ EN UN ENCUENTRO HOT

Jimena Barón: -En esa foto estaba soltera. En la época de La Cobra, nada. Nadie.

Fer Dente: -¿No comías nada? ¿Por selectiva?

Jimena: -No, porque no tenía tiempo. Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada.

Fer: -¿Qué te pasó? Una insólita decime…

Jimena: -No, no importa.

Fer: -¿Enfermedades?

Jimena: -¡Ay, Fernando!

Fer: -No, por ahí me decís "tuve un herpes".

Jimena: -Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó.

Fer: -Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó. Mirá, él (Matías) no se desmayó.

Jimena: -No, él no se desmaya. Porque se lo pedí a Dios.

JIMENA BARÓN SE PRESENTARÁ EN BUENOS AIRES Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS

El 13 y 14 de junio Jimena Barón presentará su tercer disco, Mala Sangre, en el Teatro Ópera. Además, interpretará las populares canciones de sus trabajos anteriores, La Tonta y La Cobra.

Luego, la actriz y cantante visitará Córdoba (el 30 de junio) y Rosario (el 1 de julio).