La chicana de Jorge Lanata a Calabró en medio de su conflicto con Jorge Rial: "Te dejo de seguir en Instagram"

La noticia de que Aníbal Fernández sería panelista de un nuevo programa en C5N a partir de fines de junio, dio pie para que Jorge Lanata chicaneara con humor a Jorge Rial por su desaire en las redes sociales a Marina Calabró. El palito sucedió cuando Jésica Bossi comentó que el exjefe de Gabinete se sumaría como panelista en los domingos de la señal de noticias.

Dado que la información sobre televisión la estaba dando la columnista política de Lanata sin filtros (lunes a viernes de 10 a 14 por Mitre, AM 790), Calabró consultó al conductor: "¿Puedo hacer la crítica del programa el lunes? ". Jocoso, Jorge exclamó: "¡¿Pero cómo?! No es si puede. Debe hacerlo".

"¿Debo? ", indagó Marina. Así fue que, en un tiro por elevación a la reacción de Rial de darle unfollow a Calabró en Instagram tras el desencuentro que tuvieron por el abrupto final de TV Nostra, Lanata advirtió: "Mire, yo le digo una cosa. Si usted no hace la crítica yo la dejo de seguir en Instagram".

Para cerrar el ácido paso de comedia, Marina retrucó con una frase habitual entre los niños, a sabiendas de que Jorge Lanata no tiene perfil en la red social: “No, entonces corto mano, corto fierro, y que te vayas al infierno”. Es que unas horas antes, Marina Calabró ya había comparado la actitud 2.0 de Jorge Rial con la de un chico en dialogo con Ciudad: "Que me deje de seguir en Instagram hasta me dio ternura, ja. Mi hija (Mía, de 12 años) hace eso. Yo me enteré por ustedes porque subieron notas, sino ni reviso quién me sigue o no me sigue".