Chiara, la supuesta hermana de Camila Homs se quebró al hablar de Horacio: "Hubiera soñado una foto con él"

Esta semana la producción de A la tarde llevó al ciclo que conduce Karina Mazzocco a Chiara Camila Pereyra, una joven de 21 años que asegura que es hoja de Horacio, el padre de Camila y Romina Homs.

La joven aseguró que su supuesto padre nunca se sometió al análisis de ADN que ella le pide desde hace años, y el empresario y exgremialista rompió el silencio en Socios del espectáculo y aseguró que él sin duda alguna se pondría a disposición de ella.

Este domingo, Chiara visitó Estamos en América, donde contó que ni Horacio ni Camila se pusieron en contacto con ella. “Traté de contactar con él vía Instagram, pero me bloqueó. El otro día constaté si todavía me tenía bloqueada y es así”, dijo ella.

CHIARA CAMILA, LA SUPUESTA HIJA DE HORACIO HOMS SE QUEBRÓ AL HABLAR DE SU NULA RELACIÓN CON SU PADRE

Cuando le recordaron que Horacio Homs puso en duda su relación filial en base a que nunca lo fue a visitar cuando estuvo en prisión, Chiara señaló que: “Fue absurdo que diga eso porque como no me reconoció yo no me podía presentar en el penal y decir que era la hija porque no me iban a dejar entrar”.

Pero el punto central llegó cuando Mariano Yezze le preguntó qué le pasa por la mente cuando ve una fotografía de Horacio Homs con alguna de sus hijas. “Me duele muchísimo”, dijo ella con lágrimas en los ojos, para luego quebrarse.

“Es lo que yo siempre hubiera querido. Hubiera soñado esa foto”, dijo, y confesó que durante años ve esas fotos llorando, al igual que hizo frente a Yezze y su abogado.