Charly Alberti le confesó a Juana Viale que su papá compuso en secreto un clásico infantil: "Me enteré como a los 18 años"

Este domingo, Juana Viale recibió en Almorzando con Mirtha Legrand a Charly Alberti, Eugenia Tobal, Alejandro Lerner, Mercedes Funes; y el ex baterista de Soda Stéreo la sorprendió al revelar que su papá, un prominente músico de jazz, compuso El elefante Trompita.

“Tu papá compuso…”, le dijo Juana Viale a Alberti, y éste completó la frase: “El elefante Trompita, sí. “Nunca me lo dijo, me enteré como a los 18 años”, señaló el cantante, en referencia a una cierta vergüenza que le causaba a su padre revelar este dato.

“Porque él era un músico de jazz, con todo lo que conlleva ser un músico de jazz, prestigioso, baterista, La Jazz Casino, todavía hay gente que viene y me dice no, porque tu papá, La Jazz Casino. Bueno, y la cuestión es que nada, hizo El elefante Trompita”, agregó Charly.

“Y se dio cuenta que el jazz no era, era El elefante Trompita”, acotó, divertido, Alejandro Lerner. “¿Sabés que él no la grabó?, se la hizo grabar a un amigo. A él le daba vergüenza, y yo me enteré a los 18 años más o menos”, reiteró.

“¿Pero te lo contó él?”, quiso saber Juana Viale. “¡Si! Y le dije ‘¿pero por qué no me lo dijiste antes?’ Lo cantaba en el colegio yo. Ahora creo que los artistas podemos ser más amplios”, reflexionó el exbaterista de Soda Stéreo.

“Inclusive cuando empezamos con Alejandro, todavía era más cerrado. Ahora creo que los chicos pueden ser mucho más amplios y pueden hacer muchas más cosas”, agregó Charly Alberti.