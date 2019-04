El 29 de abril vuelve Marcelo Tinelli a la pantalla de eltrece, en el año que celebra los 30 años de ShowMatch. Sin embargo, los enojos y los primeros cruces se anticiparon al debut.

El lunes 15 se realizó la foto del Súper Bailando en el hotel Alvear Palace, espacio en el que se vieron por primera vez cara a cara Charlotte Caniggia y Lola Latorre, jóvenes participantes del certamen que ya intercambiaron picantes dardos. Todo arrancó cuando la hija de Mariana Nannis mandó a la heredera de Yanina Latorre al cirujano.

"Lola ya se va a hacer cirugías. Yo la voy a llevar... Le haría unas cositas, pero no puedo decírtelas", lanzó Charlotte. G-plus

"(Lola) ya se va a hacer cirugías. Yo la voy a llevar... Le haría unas cositas, pero no puedo decírtelas. La voy a llevar a que se lo hagan", lanzó Charlotte ante el micrófono de Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por elnueve. Y adelantándose al conflicto, agregó: "La cirugía no es nada malo. Yo re banco a las personas que se hacen cirugías".

Con la dura opinión de Caniggia en su poder, el notero fue en búsqueda de Lola, quien estaba acompañada por su mamá.

"¿En dónde me haría una cirugía? No me importa lo que diga, yo soy linda natural... Y que no me lleve (al cirujano) porque me mato como termino", contestó Latorre. G-plus

"¿En dónde me haría una cirugía ella? No me importa lo que diga, yo soy linda natural... Y que no me lleve (al cirujano) porque me mato como termino", contestó Latorre, minimizando el absurdo comentario de la mediática con total picardía. "No quiero tener conflictos con nadie, así que no me interesa. Todos critican. No me importa que sea Charlotte, no me importa de nadie", aseguró.

Lejos de callarse, Yanina también dijo lo suyo: "Lola es hermosa y, a veces, cuando algo te jode, lo críticas... Mi hija ni se tiñó el pelo".