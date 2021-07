Charlotte Caniggia habló de sus operaciones estéticas: "No me arrepiento de las decisiones que tomé, tampoco es que soy una Barbie"

Este jueves Charlotte Caniggia visitó Flor de equipo, donde se animó a jugar al “cuestionario intragable” en el que la producción le hizo ver un video de Mariana Nannis criticando las varias cirugías estéticas a las que se sometió en los últimos años. La mediática se negó a hablar de las opiniones de su madre al tiempo que aseguró que “no se arrepiente” de sus intervenciones porque considera que “todas las mujeres del ambiente lo hacen”.

“Tiene una manía con las cirugías. Yo no la dejo, pero ella hace lo que quiere. Yo le dije ‘Tenés que parar o vas a terminar como Michael Jackson”, había dicho la madre de Charlotte en una entrevista con Susana Giménez. “Queremos saber qué le contestaste a tu mamá cuando dijo eso”, quiso saber Flor Peña, pero la joven se limitó a contestar que “ella es así, frontal”.

“No está mal. Yo creo que todas las mujeres del ambiente se operan. Creo que están re operadas porque uno se quiere ver bien ¿o no? Todo el mundo se opera, de joven porque no te vas a operar a los 80 años que te estás por morir”, dijo Charlotte Caniggia sobre sus cirugías estéticas. “Creo en las decisiones que tomé y no me arrepiento. Me he hecho algunas cositas, pero tampoco que soy una Barbie. Fue para mejorar algunas cositas”, dijo la mediática, que aseguró que “por ahora no se haría nada más”.