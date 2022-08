Charlotte Caniggia habló con dolor de la relación con su padre, Claudio Paul: "Él no me contesta los mensajes"

Charlotte Caniggia habló con dolor de la relación con su padre, Claudio Paul, en su visita a Podemos Hablar y confesó que a pesar de que ella le habla no recibe respuesta.

“¿Vos no tenés relación con tu papá?”, le preguntó Andy Kusnetzoff y la modelo respondió: “Ahora mismo no hablo, alguna veces ‘hola papá, ¿cómo andas?, no lo veo”

“Pero está acá… ¿no te dan ganas de verlo?”, insistió el conductor y la hermana de Alex Caniggia respondió: “Sí, pero él no me habla…”

"A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja" G-plus

“Uno como hijo le manda ochenta mensajes pero no me contesta y listo, ¿qué vas a hacer? A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja”, reflexionó.

CHARLOTTE CANIGGIA CONTÓ CÓMO ES EL VÍNCULO DE ALEX CON CLAUDIO PAUL CANIGGIA

Charlotte Caniggia contó en el programa de Telefé si Alex tiene vínculo con su padre, Claudio Paul, luego de que ella revelara que él no demuestra interés por ellos.

“¿Alex tampoco tiene relación?”, le preguntó Andy Kusnetzoff en PH a la hija de Mariana Nannis, quien respondió: “No, Alex tampoco”.