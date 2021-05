Charlotte Caniggia habló de su crisis de pareja con su novio: "Nos peleamos como todo el mundo"

Su entusiasmo por su debut en La Academia de ShowMatch (eltrece) no va en consonancia con su angustia por la crisis de pareja que está enfrentando con su novio, Roberto. Cansada de las especulaciones, Charlotte Caniggia confirmó que su pareja no avanza a paso firme.

Aunque la participante del certamen de baile aclaró que no está separada, sí admitió que está en crisis con su novio. "Es difícil, no sé. No quiero dar mucha... Está todo bien, sí. No sé. Como todo el mundo, nos peleamos y tenemos nuestras crisis, obvio”, expresó en diálogo con LAM (eltrece).

Algo incómoda y visiblemente angustiada, luego de admitir en ShowMatch que se pelea mucho con Roberto porque es muy "mandón", se despidió remarcando nuevamente que siguen juntos pero que no están bien.

"No estoy separada, estoy en crisis. No quiero hablar de eso...”, sentenció.