Chantal Abad habló a fondo del rumor de pelea con Soledad Fandiño: "Sucede lo que se ve"

El rumor que afirma que la cocinera de Es por ahí (América), Chantal Abad, se llevaría pésimo con la conductora, Soledad Fandiño, se recrudeció cuando Pilar Smith dio detalles de su supuesta mala relación. Por eso, Abad salió a aclarar los tantos.

En diálogo con la revista Paparazzi, desmintió llevarse mal con la conductora. "¿Qué querés que te responda? La verdad es lo que ves. Es un programa diario que sucede lo que se ve. Trato de no darle entidad a estas cosas, no dejarlas crecer, pero bueno”, afirmó.

Entonces, dejó bien en claro que no le molestó que su compañera cocinara al aire: "No, eso es una tontería, revisen archivos porque yo cociné con Zaira Nara, con Carina Zampini. Es medio tonto pensar que porque uno hace una cosa el otro no lo puede hacer”.

Más sobre este tema Las pistas de la supuesta mala relación entre Soledad Fandiño y Chantal Abad: "El aire se corta con tijera" Chantal Abad habló de su lucha contra la obesidad: "A los 12 años pesaba 80 kilos; comía compulsivamente por la angustia"

Y afirmó que tampoco es verdad que la producción le pediría que se diferencie estéticamente de la conductora porque se parecerían. "Es que no nos parecemos, tenemos ondas distintas, looks distintos. Tengo una onda que se ve, de estar simple, no soy modelo, no soy vedette, no vendo mi cuerpo. No es la belleza o el look mi fuerte”, sumó.

Antes de cerrar, contó que pese a este rumor que la incomoda está disfrutando mucho de su trabajo. "No sé de dónde sale ni por qué, yo quiero ser feliz. Soy feliz estando en un programa que me hace feliz. Me gusta lo que hago, me gusta el programa, los compañeros que tengo. No sé, estoy feliz, nada que decir", sentenció.