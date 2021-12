Chano hizo una tremenda confesión y pidió perdón en La Academia: “Pensé que la gente no me iba a querer más”

Chano Charpentier cantó en la final de La Academia y confesó qué sintió después del incidente por el que casi pierde la vida, espacio que también aprovechó el espacio para pedir perdón.

“¿Cómo estás pasando este momento después de todo lo que viviste?”, le preguntó Marcelo Tinelli y el cantante expresó: “Estoy contento de estar vivo y de estar haciendo música de nuevo”.

“Es una frase que uno la tiene en su vocabulario normal pero yo hoy la vivo intensamente, me siento bien de estar vivo, de estar contento. Yo pensé que la gente después de esta no me iba a querer más”, continuó el músico.

"Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me pasó pensé que no me iba a querer más nadie". G-plus

Entonces, Chano detalló y explicó cómo fue el momento en que sintió que ya no sería más aceptado en medio de su recuperación: “Cuando estaba en el hospital y me contaron lo que me pasó pensé que no me iba a querer más nadie”.

Más sobre este tema "¿Qué estás diciendo, Yanina?": Pampita negó su romance con Chano y fulminó a Latorre

EL ESPECIAL PEDIDO DE PERDÓN DE CHANO POR EL INCIDENTE POR EL QUE CASI PIERDE LA VIDA

Chano se mostró más que arrepentido por el tremendo incidente por el que casi pierde la vida y pidió disculpas a todos: “Les pido perdón a toda la gente que preocupé y a todos los que me quieren, a quienes estuvieron en vilo en esos momentos”.

“Ahora estoy celebrando la vida, haciendo shows, viajando devuelta por todos lados, así que disfrutando de casa instante de la vida”, dijo en el último programa de Marcelo Tinelli.