Chano Charpentier anunció el regreso de Tan Biónica en medio del increíble show que dio en el Lollapalooza

Frente a más de 100 mil personas y en el primer día de la octava edición de Lollapalooza Argentina que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro, Chano Charpentier hizo estallar a sus fanáticos al anunciar el regreso de Tan Biónica. Además, la banda se subió al escenario para volver a tocar cuatro de sus más icónicos hits con los que hizo cantar y bailar a todo el público.

"Va a volver Tan Biónica. Vinimos a decirles que el grupo les va a regalar la última noche mágica, próximamente en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires", fueron las palabras con las que el cantante reveló que el grupo dará un show este año.

“¡Qué lindo arrancar con esta noticia! Volvió Chano y volvió Tan Biónica en el Lollapalooza. Ayer (por el viernes) corrió el rumor de que iba a pasar esto y se terminó confirmando”, detalló Agustina Peñalva en TN Fin de Semana, mientras se veían imágenes de lo que fue su espectáculo. Y cerró: “Alrededor de las 20, el artista dijo ‘se viene una sorpresa’ y después de cinco minutos apareció la banda completa”.

FUERTE ANÁLISIS DE CARMEN BARBIERI SOBRE CHANO CHARPENTIER

En mayo pasado y luego de que tuviera que ser internado por una "intoxicación" y un "pico de estrés", Carmen Barbieri se mostró muy preocupada por el cantante.

Así lo dejó en claro la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al analizar el presente del músico y recordar el mal momento que vivió con su hijo Federico Bal, después de que fuera intervenido quirúrgicamente en Brasil por un accidente con el motor de un parapente: “Yo fui a ver quién iba a operar a mi hijo. Y si hubiese pasado en la China, iba a ir igual”.

“Lo que quiero decir es que, si no funciona el equipo que está con la madre de Chano, yo me voy a otro equipo. Digo ‘chicos, no me sirven. Tengo que internar a mi hijo porque tiene que salvarse la vida’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas, con un profundo análisis personal: “Si sigue así, se va a morir Chano. Él mismo está pidiendo ayuda. Y si la madre no puede porque la gente que lo rodea no la ayuda, yo creo que la tiene que cambiar”.