Chanchi Estévez renunció a El Hotel de los Famosos tras la eliminación de Sabrina Carballo: "Fue una injusticia"

Tras el tenso cruce que protagonizó con Alex Caniggia, Chanchi Estévez decidió dar un paso al costado de El Hotel de los famosos por la eliminación de Sabrina Carballo, que cayó ante Lissa Vera en la segunda vuelta del “desafío de la H”.

Todo ocurrió debido a que la primera final de Lissa y Sabrina tuvo que ser detenida por la producción debido a que la actriz siguió las instrucciones erróneas de Martín Salwe para subir una escalera.

Como en la segunda vuelta Lissa resultó ganadora, Chanchi Estévez decidió renunciar en vivo, seguido por Salwe, que después cambió de parecer. “La verdad es que fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada antes y hubo muchas injusticias en muchos juegos”, dijo Estévez.

CHANCHI ESTÉVEZ RENUNCIÓ A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Yo abandono el certamen. Le quiero agradecer a toda la gente que trabaja que me ha tratado muy bien. Espero haber sido respetuoso. Me llevo un cariño muy grande pero dejo el certamen”, dijo Estévez que saludó a todos los presentes antes de retirarse a su cuarto.

“Si hubiera pasado con otro participante, hubiese hecho lo mismo. Pero con Sabrina se agravó toda la situación porque no me gusta verla así. Es una persona que yo quiero mucho. Las circunstancias del juego me hicieron hacer cosas que no quería pero esta es mi manera de reivindicarme con ella”, dijo el Chanchi en un corte de edición.

Las imágenes siguientes mostraron a Chanchi abocado a ordenar su valija y a saludar a todos los participantes uno a uno en los dos cuartos comunes que comparten. “Esta decisión que tomé me parece que tiene mucha fuerza y mucha convicción, y es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana”, agregó el exfutbolista en otro corte.