Chanchi Estévez y una dura historia de vida: de ídolo de Racing al asesinato de su hermano

Carlos Maximiliano Estévez, más conocido como Chanchi fue un jugador de fútbol que se destacó en Racing. Logró una hazaña histórica con la Academia. Además, tuvo un romance con Sabrina Carballo con quien se reencontró en El Hotel de los Famosos y terminó cumpliendo un sueño, casarse con la actriz.

QUIÉN ES CHANCHI ESTÉVEZ, SU PASIÓN POR EL FÚTBOL

Carlos Maximiliano Chanchi Estévez nació un 2 de junio de 1977 en Buenos Aires. De gran trayectoria en el fútbol, hizo las primeras divisiones inferiores en Sacachispas pero la mayoría las hizo en Racing, club de sus amores.

El Chanchi era un jugador multifacético ya que se desempeñaba como delantero por las bandas, segundo delantero, centro delantero, volante y enganche.

Foto: Twitter.

A los 20 años debutó en Racing un 17 de febrero de 1998 de la mano de Ángel Cappa con derrota frente a Vélez. Pero estuvo muy cerca de vestir una de las camisetas más importantes del mundo: la del Liverpool. “Estuve dos semanas allá, entrenándome todos los días con el plantel. Estaban Michael Owen, Ryan Giggs y otros jugadores”, confesó el ex deportista.

En su rica trayectoria Chanchi estuvo es Racing de Santander, Olimpo, Estrela de Amadora, Estudiantes de Mérida, Antofagasta, Cerro Porteño, Gela Calcio, Almirante Brown, Deportivo Merlo, Sacachispas, Chacarita hasta su retiro en Estudiantes de San Luis a sus 38 años.

Gracias a sus grandes presentaciones en las inferiores de La Academia logró ser convocado para la Selección Argentina, tanto en Sub 17 como Sub 20.

Más sobre este tema Chatruc, contundente sobre la relación de Chanchi Estévez con Sabrina Carballo: "Ellos se aman, pero la pareja está terminada"

CHANCHI ESTÉVEZ Y UN LOGRO HISTÓRICO CON RACING

Estévez había tenido un paso breve por el fútbol español, pero menos de un año después de marcharse al Racing de Santander, el delantero regresó a La Academia sin saber que se transformaría en un jugador fundamental para romper una racha de 35 años sin poder ganar un campeonato argentino.

Foto: Twitter.

El equipo dirigido por Reinaldo Carlos Merlo, que tuvo un Chanchi estelar (marcó siete goles en 16 partidos), se había armado para sumar puntos y escapar de los puestos de descenso, pero terminó siendo el campeón de ese torneo.

En la última fecha, Racing visitó a Vélez en Liniers y necesitaba un empate para consagrarse: con gol de Gabriel Loeschbor, La Academia igualó 1-1 con el Fortín y se consagró campeón del Apertura 2001 y así el equipo de Avellaneda rompía con la sequia de títulos.

Estévez fue la figura del plantel y uno de los mejores jugadores del campeonato en donde la gente le reconocía su buen desempeño dentro del campo de juego. Sin embargo, José Chatruc, ex compañero, reconoció que “no fue tan reconocido como merecía. En la cancha lo que tenía es que siempre pedía la pelota, siempre arriesgaba. Quizás, era un poco fastidioso, y eso le jugaba en contra. Pero sí era un tipo ganador. Tenía una calidad impresionante”.

Foto: Twitter.

EL DÍA EN EL QUE CHANCHI ESTÉVEZ ESTUVO PRESO

Chanchi admitió en una entrevista que al criarse con tantos hermanos varones, se formó con una personalidad fuerte, pero nunca se describió como violento. En el 2004, el ex futbolista discutió acaloradamente con un oficial de policía, que lo llevó detenido y lo encarceló hasta el otro día.

En una entrevista, Estévez contó que “decían que habían pasado en rojo, y yo no había pasado en rojo. Le dije: ‘sáquese el bastón, vamos a pelear acá', y me llevaron preso. Era un calabozo muy paupérrimo. Era un tipo que lo habían enganchado con un travesti, y el otro no le quiso pagar el boleto al bondi. Éramos tres tipos más inofensivos que un chasquibum”.

Foto: Twitter.

CHANCHI ESTÉVEZ Y EL ASESINATO DE SU HERMANO

Juan Domingo Estévez fue asesinado a cuchilladas en 2021 por su ex Gloria Estela Martínez Galeano, tras una breve discusión en plena calle del barrio porteño de Parque Patricios. El hombre todavía con las fuerzas que le quedaban, intentó seguir a la mujer y le arrojó algunas piedras, pero después su cuerpo dijo basta.

La ex pareja del hermano del Chanchi fue capturada al poco tiempo. Y si bien no se veían hacía tres años, el impacto de la noticia fue fuerte. Chanchi dijo algunas palabras luego de lo sucedido: “es doloroso, sobre todo por sus hijos, al ver esas imágenes del video. Es una cagada la manera en que lo matan. Pedir justicia no te va a traer de vuelta”.

Más sobre este tema El momento a puro mimo y complicidad de Majo Martino y Chanchi Estévez que despertaron los celos de Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

EL ROMANCE DE CHANCHI ESTÉVEZ Y SABRINA CARBALLO

Sin conocer con precisión la fecha exacta, el romance nació en un boliche ubicado en Olivos, en zona norte. Fue entre el 2005 y el 2007. Al principio lo mantuvieron en secreto, al menos no iban a lugares públicos. Al primer lugar que fueron y en donde se mostraron como una pareja ya consolidada fue en el cumpleaños de Alejandra Romero, ex novia de Rodrigo Bueno.

Durante los cuatro años que estuvieron juntos, Sabrina y Chanchi compartieron proyectos de vida y de pareja: apostaron a la convivencia y agrandaron su familia con la compañía de mascotas.

La relación se desgastó cuando el Chanchi se fue a jugar al exterior y ella se quedó en la Argentina cumpliendo con compromisos laborales. Pensaron que podrían superar la relación a distancia, pero no se dio como ellos lo esperaban. “Yo me quedé con el perro y le dije a él que se quede con el departamento porque yo no quería nada”, contó la actriz.

Foto: YouTube.

EL REENCUENTRO ENTRE EL CHANCHI ESTÉVEZ Y SABRINA CARBALLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

El reality El Hotel de los Famosos volvió a unir a Chanchi Estévez y Sabrina Carballo. El ex jugador confesó allí que “es un poquito intensa. La aguanté tanto tiempo que aguantarla un poquito más, ya está”, a lo que la actriz comentó que “lo importante es que a él lo amo. Nunca se terminó. Él es mi familia”.

“Yo lo quiero a él y siento que le rompí el corazón. Los dos nos sentimos muy mal”, recordó lamentando y mientras veía al ex futbolista secándose las lágrimas. “Yo la quiero mucho y también soy un tipo que me emociono”, dijo Chanchi.

Foto: Instagram.

EL FALSO CASAMIENTO DE CHANCHI Y SABRINA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Durante un juego de huéspedes, el Chanchi y Sabrina realizaron un falso casamiento en donde hubo alegría, recuerdos y lágrimas. “Esto tendría que haber sido hace 15 años, no fue, pero hoy la vida nos da una posibilidad de revivir lo que no fue, y la verdad que sos una mujer increíble, dijo Estévez.

Sabrina, totalmente emocionada, manifestó que “fuiste, sos y serás una de las personas más importantes de mi vida, fuiste mi gran amor. Como siempre dije, aún no viéndote, que yo sí conocí el amor, conocí a una persona que era mi extensión, que nos entendíamos con mirarnos”.