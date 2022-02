César Carozza, abogado de la familia Fort, habló del trágico suicidio de Gustavo Martínez: "Él tomó esta decisión"

César Carroza confirmó a Nosotros a la Mañana que Gustavo Martínez se quitó la vida en la madrugada de este miércoles en su departamento de Belgrano.

“Él tomó esta decisión, no hubo otras personas involucradas, tenía la depresión porque los chicos cumplían 18 años pero a mí no me dijo que iba a hacer esto”, expresó el abogado de la familia Fort.

“¿Él cortó la red del balcón?”, indagaron desde la emisión matutina de eltrece y Carozza respondió: “Sí, él cortó la red. No tengo idea cómo ni con qué lo hizo, solo entramos para agarrar cosas de los chicos”.

CÉSAR CAROZZA CONTÓ CÓMO ESTÁN MARTITA Y FELIPE FORT

César Carozza reveló en diálogo con Nosotros a la Mañana cómo están transitando Martita y Felipe Fort la trágica muerte de Gustavo Martínez.

“Los chicos están como pueden con un golpe semejante, imagínate que no paran de tener pérdidas. Ellos estaban en el departamento cada uno en su cuarto a la hora que pasó esto a las 4.30 de la mañana”, detalló el profesional.

Así, Carozza sentenció: “No se enteraron de nada en ese momento, los llamamos nosotros porque nos enteramos por los de seguridad y les dijimos que no salgan de su cuarto”.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.