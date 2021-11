Celeste Muriega, en medio de rumores de romance con Mario Guerci: "Hablamos casi todos los días"

Las fotos de Celeste Muriega y Mario Guerci con los papás de él, luego de un desfile en el que ambos participaron, alentaron las versiones de que estaban saliendo. ¡Y parece que la relación que tienen es cada más cercana!

“Puede ser que esté en otra historia y yo no lo sepa”, aseguró la bailarina en La previa de La Academia (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) luego de que en el ciclo le preguntaron a Celeste si se había puesto celosa por el sensual baile que el modelo hizo con su bailarina Soledad Bayona. “No me pone celosa, si no pasa nada”, dijo.

La panelista del ciclo reconoció que aunque charla con Mario, el sentimental no fue uno de los temas que tocaron. “Hablamos bastante, pero no justamente de su situación”, contó, risueña.

"Hablamos siempre. Casi todos los días y más por Instagram. ¡Volvieron los fueguitos!". G-plus

Celeste Muriega y su relación súper cercana con Mario Guerci en Instagram

“¿Cada cuanto se hablan por Instagram o WhatsApp?”, indagó Lizardo Ponce a la concursante de La Academia. “Siempre. Casi todos los días y más por Instagram”, admitió. “¿Te contesta muchas historias?”, siguió él. “Volvieron los fueguitos”, reconoció ella, risueña.

“Mario manda muchos audios. ¡Es como yo! Yo soy larguera”, aseguró Celeste Muriega, al tiempo que admitió que aún no tuvieron una cita. “Estamos los dos enfocados en el certamen”, expresó.