Celeste Muriega contó cómo besa Hernán Drago: "Del uno al diez, tiene un ocho"

Durante los últimos meses se especuló con un posible romance entre Celeste Muriega y Hernán Drago que quedó en la nada, aunque la bailarina contó que está habilitada a calificar los besos del modelo. En una entrevista con Mitre Live, la flamante panelista de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) contó que su actual relación con el modelo es “de amistad” y puntuó con “un 8” al galán.

“Yo siempre conté lo que él decía, tiré lo de los mates y después él contó lo del sushi. Prácticamente ya contamos todo, no hay nada que ocultar gente. Charlas, mates, el conocernos, no sé si para él me estaba conociendo o no. Para mí sí”, le dijo Celeste a Juan Etchegoyen. “Lo que sea que hubo, habla de una intención de conocernos. Hoy en día no lo estoy conociendo. No lo estoy viendo y ya lo conocí. Tenemos una relación de amistad muy linda”, agregó.

Sin embargo, Celeste no se privó de calificar los besos del modelo. “Del 1 al 10, vamos a ponerle un 8 a los besos de Hernán Drago. Está muy bien”, señaló. “Él como persona es un hombre muy sincero. Y mucho más linda persona que la que se ve. Le faltaría terminar de expresar todo eso que es él, más allá de lo físico. Hay cosas para resolver, por eso bajamos dos puntitos”, explicó Celeste Muriega.