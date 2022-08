Celeste Cid rompió el silencio sobre su relación con Gonzalo Valenzuela

La versión de romance bomba entre Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela había explotado en Es por Ahí, generando una reacción en cadena por diversos sitios, hasta que la ex la actriz rompió el silencio en Stories.

"No sé de dónde sacaron este 'dato', pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver", enfatizó la madre de André Horvilleur (17) y Antón Noher (5).

Vehemente, Celeste fue contundente al negar el noviazgo con el padre de los hijos menores de Juana Viale: "Información totalmente falsa y errada".

Todo surgió por los dichos de Guido Záffora, quien había asegurado que Celeste Cid y Gonzalo Valenzuela habían comenzado una relación en medio de las grabaciones de Planners, una ficción producida por un gigante del streaming.

CELESTE CID, SOLTERA Y SIN APUROS

A fines de mayo, Celeste Cid había confirmado su separación de Iván Pierotti luego de cuatro años de relación.

"Estoy sola y muy bien", había afirmado en una nota con Implacables.

En esa misma entrevista, Celeste Cid había reflexionado respecto de un eventual nuevo amor: "El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí".