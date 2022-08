Celeste Cid respondió a las críticas de Yanina Latorre: "Yo sé la madre que soy"

Un año atrás, Yanina Latorre y Celeste Cid protagonizaron una pequeña polémica cuando la panelista contó un suceso que involucraba a Chano y también a la actriz en el que sus vecinos los echaron del edificio en el que vivían por los disturbios.

Sin embargo, el detalle que enfureció a Cid, y del que Yanina habría sido testigo pues vivía en el mismo edificio, fue cuando habló del hijo de la actriz. “En ese momento, el nene de ella, se pasaba todo el tiempo en el garaje del edificio jugando a la pelota con la chica que lo cuidaba porque ellos estaban encerrados muy mal”, señaló.

Desde LAM resucitaron esta polémica cuando el cronista del ciclo de América le preguntó a Celeste en la premiere de una serie si todavía estaba molesta porque Yanina había dicho que era “una mala influencia” para Chano.

CELESTE CID RECORDÓ SU REACCIÓN ANTE EL RELATO DE YANINA LATORRE SOBRE SUS ADICCIONES Y EXCESOS CON CHANO

“Prefiero no opinar de gente que no… que no. Está todo bien pero ella en su momento dijo algo de mi hijo que a mí me dolió mucho y yo privadamente le hablé y le dije que tenía un recuerdo totalmente fallido”, dijo Celeste.

“Lamento que sea así su recuerdo y sé la persona que soy, sé la madre que soy y no tengo mucho para decir al respecto”, cerró Celeste. “Yo creo que está confundida”, dijo Yanina al terminar la nota.

“Ella me habló y cuando le pregunté si había visto el programa me dijo que no, la típica que le dijeron ‘Yanina Latorre está diciendo’. No hablé de tu maternidad, conté situaciones, que tengo veinte mil más para contar y que me las guardo porque son peores”, insistió la panelista, que contó que como estaba prohibido jugar ahí, llevó al hijo de Celeste Cid a jugar con Dieguito Latorre a su casa.