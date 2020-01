Celeste Cid se prepara para sorprender en Separadas: "Está bueno que la ficción del año ponga en su voz principal a las mujeres"

La actriz habló de todo con Ciudad en la previa al debut de la nueva tira de PolKa: su presente laboral, el conflicto con Paula Kohan, su pareja y los hijos.

El lunes 20 desde las 22.15 la veremos nuevamente en pantalla en Separadas por eltrece y ella ya está más que preparada.

Celeste Cid (35) luce radiante tanto física como internamente. Feliz con este nuevo desafío junto a otras seis actrices jóvenes consagradas, habló con Ciudad de todo.

"Mi personaje es Martina Rivero, tiene 34 años, es DJ y hermana menor de Clara que es el personaje de Mónica (Antonópulos) y es... no te digo la oveja negra de la familia, pero es una chica bastante rebelde. Se rebela a las formas, a las convenciones y un poco su parte de 'separada' es rebelarse a estos mandatos sociales que muchas veces tenemos encima y cuestionarse su lugar en el mundo, su forma de amar", arranca.

-¿Cómo vivís el hecho de protagonizar junto a seis colegas una historia de mujeres fuertes en consonancia con lo que se está viviendo en nuestro país a nivel feminismo?

-Está bueno que la ficción del año también ponga en su voz principal a las mujeres y que la historia esté escrita por una mujer (Marta Betoldi), por momentos más dramáticamente, por otros siendo más liviana, pero con una mirada desde ese lugar. Siempre es un festejo laburar así. Además, PolKa es una productora que siempre tuvo esa sensibilidad para contar historias de mujeres: Guapas, Locas de amor, Para vestir santos, Mujeres Asesinas, Las Estrellas... La verdad que hubo muchas ficciones con voces femeninas. En este caso, no se pueden desoír los temas que están en todas las mesas de las casas y traerlos a las escenas en cada capítulo.

-Participaste de varias de las ficciones que mencionás, ¿qué cambios notás en Separadas con respecto a la coyuntura actual?

-A nosotras como actrices nos pasa en algunas escenas, es genuino y como personas ante todo, que reaccionamos. El otro día, por ejemplo, estábamos grabando en esta callecita donde discutían un chico y una chica, y él medio que la empujaba. Quizás en otro momento esa misma escena era una más y pasaba. Hoy lo vivimos como un momento donde nos detuvimos y charlamos sobre la posición de cada personaje sobre eso. Por otra parte somos siete mujeres, pero no todos los personajes piensan del mismo modo; hay algunas más reactivas, quizás otra es más conservadora. No es que todas van al frente. Se ve un poco esto de la deconstrucción y es un programa que apunta a mostrar cómo cada una lo está haciendo y los varones lo mismo.

-Te conocemos por verte hace muchos años trabajando en los medios y muchas veces, al igual que lo que decís de tu personaje, fuiste indicada como "chica rebelde". ¿También lo sentiste así vos internamente?

-Bastante, pobre mi papi... Pero rebelde con causa, te diría. Creo que también como Martina, mi personaje, me cuestionaba cosas como la manera de amar, qué es el amor. A veces cuestionarte hace que estés atenta y desde ahí aparece la rebeldía. Hay una mirada diciendo "esto tanto no me convence". Obvio que eso atenta con algo que estaba armadito. En buena hora ocurre entonces que algunas de esas cosas se rompan y otras se conserven, porque a veces la rebeldía no está tan buena si no es con causa. También está bueno no rebelarse por demás porque termina siendo nada.

-Justamente hablando de cortar con determinadas cosas, reconociste y sorprendió el fin de la relación comercial y personal con Paula Kohan, ¿nos podés contar qué pasó?

-La verdad que en la nota con revista Gente me preguntaron sobre el cierre de la marca y conté que cerró el 31 de diciembre; no tengo mucho más para decir.

-¿Tuvieron problemas financieros con la marca?

-Prefiero no hablar del tema, disculpame (se incomoda).

-En oposición, te vimos muy contenta en Instagram junto a tu novio Iván Peirotti, ¿cómo estás con la relación?

-Re bien, estoy de novia hace un año y pico. Re contenta. Tenemos un vínculo sano, genuino, amable.

-¿Ya conviven?

-No, por todo eso justamente, ja, ja. No, la verdad es que me pasa que es una relación que prospera porque yo trabajo y él también, pero yo estoy trabajando muchas horas por día y tengo dos niños, y la dinámica de mi hogar es muy en función de mi trabajo y de mis hijos y él es muy ubicado. Tengo toda una rutina armada y cuando el otro la comprende, acompaña. No está interfiriendo, así que por ahora convivencia, no.

-¿Cómo llevás este momento de maternidad, por un lado con André adolescente y por otro, con Antón chiquito?

-Son dos edades re distintas. André ya tiene 15 años, es un niño ya crecido, re buen pibe, buen amigo. Está en una edad donde estos temas de feminismo y de un montón de cosas se hablan. Los pibes están muy atentos a todo eso y son temas que se traen a la mesa habitualmente. Tenemos buenos diálogos y me hace muy bien escucharlo. Noto que tiene cosas muy claras. Su generación ya viene con una información más elaborada en comparación a lo que yo tenía a su edad. Y Antón tiene tres años y tres meses y no para un segundo, es muy inquieto, hermoso. Somos re pegados. Los tres, a decir verdad. Todavía no lo traje a Antón porque está terminando el jardincito pero en breve lo traeré porque además otras de las chicas tienen hijitos de la misma edad y ya se conocen, así que va a ser parte.