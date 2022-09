Celeste Cid habló sin filtros sobre su vida sentimental: "Nadie se te acerca, no sé si me tienen miedo"

Siempre dispuesta a hablar de todo, Celeste Cid reflexionó sobre su vida sentimental y reveló si está saliendo con alguien.

En primer lugar, contó que su hijo mayor, André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, ya cumplió 18 años.

"Mi hijo mayor ya tiene dieciocho años. No lo puedo creer, está muy alto, divino. ¡Polémico, hemos crecido! En buena hora", dijo en diálogo con Implacables.

Acto seguido, la actriz, que también es mamá de Antón, su hijito con su ex, Michel Noher, contó si está soltera o de novia.

¿CELESTE CID ESTÁ SALIENDO CON ALGUIEN?

Celeste contó que está disfrutando de la soltería: "Estoy sola, súper bien y divirtiéndome".

“Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy...".

"Y entonces, a veces, es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!", admitió, con picardía.

¡En la suya!