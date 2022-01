Cecilia Milone contó su experiencia profesional con Fabián Gianola: "Me resultaba avasallante"

En medio de las denuncias por abuso sexual en contra de Fabián Gianola y del pedido de Actrices Argentinas de que lo echen de la Asociación Argentina de Actores, Cecilia Milone alzó su voz.

"Es una persona que ha tenido episodios complicados con muchas personas y con muchas mujeres" G-plus

Por primera vez, la artista contó su experiencia trabajando con el actor y remarcó que su forma de ser le resultaba "avasallante".

"Es una persona que ha tenido episodios complicados con muchas personas y con muchas mujeres", expresó, en primer lugar, en diálogo con Intratables (América).

CÓMO LA PASÓ CECILIA MILONE TRABAJANDO CON FABIAN GIANOLA

"Nunca pude ser su amiga. Aunque le tuve cariño en su momento y mucho respeto como artista, siempre me pareció un poco avasallante", dijo remarcando que se refería a su forma de ser como compañero, no a lo sexual.

Y se despidió subrayando que se manejaba como la cabeza de compañía que, en realidad, no era.

“Tomaba un liderazgo que no era tal. No era la cabeza de compañía y a veces tomaba decisiones que me avasallaban en ese aspecto”, sentenció.