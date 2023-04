Cazzu lució su pancita de embarazada con un baile muy sensual, en la cama con Christian Nodal

A diez días de anunciar su embarazo en el mega show que dio en el Movistar Arena, Cazzu lució su pancita maternal con un bailecito muy sexy en la cama con Christian Nodal.

En un gran presente personal y profesional, La Jefa del Trap subió a sus redes sociales un pícaro video, en el que movió su cuerpo al ritmo de Brinca, canción que lanzó junto a Young Miko.

"Ey, naturol, no plastic, ey. Nena mala problematic, ey. Trépate encima, gymnastic. Se pone en cuatro y me siento fantastic. She got whiskey, she's litty. Culo grande, culo Iggy. Que la busque en el Infini, huh? ¿Tás con una amiga? No biggie, huh", dice la cantante puertorriqueña en el tema que Cazzu le bailó sensualmente a Nodal, con un top que dejó al descubierto su pancita en crecimiento.

LA INCOMODIDAD DE BELINDA CUANDO LE PREGUNTARON POR LA FUTURA PATERNIDAD DE SU EX CHRISTIAN NODAL

En febrero de 2022, Belinda confirmó su separación del cantante Christian Nodal, actualmente en pareja con Cazzu, cantante de trap argentina que anunció su embarazo en el mega show que dio el 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires.

A más de un año de la ruptura, la cantante mexicana fue consultada en el programa Sale el sol por la futura paternidad de su ex y respondió con amabilidad, pero con la clara intención de dar vuelta la página.

"Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición, es una alegría", dijo Belinda.

Seria, la cantante continuó: "Ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor".

Y le hizo un especial pedido a la prensa: "Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie".