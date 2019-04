A principio de febrero, Nicolás "Cayetano" Cajg pidió la palabra en Perros de la Calle para contar que se iba a casar con Carolina Fortunato, tras un año de amor. Sin embargo, dos meses después, los planes de boda debieron ser pospuesto ¡y por una bella noticia! La pareja espera su primer hijo.

"Me escribe mi novia y me dice 'cuando salgas del aire, llamame'. Salgo, la llamo y me dice 'me hice un test y me dio positivo', todo por teléfono. Nos emocionamos". G-plus

Nuevamente por el espacio radial que comanda Andy Kusnetzoff, Cayetano contó que su novia está embarazada y reveló el particular modo en el que le comunicó que iban a ser papás: "Decidimos no casarnos, el cubierto se fue a la mierda, ja, ja. En realidad, no nos vamos a casar porque hay un embarazo y vamos a priorizar eso. Acá en la mesa ya lo sabían. En un momento pensé en contárselos a ustedes al aire, pero preferí contarlo antes. Andy es la primera persona a la que se lo conté. Hace unas semanas, me escribe mi novia y me dice ‘cuando salgas del aire, llamame’. Salgo, la llamo y me dice ‘me hice un test y me dio positivo’, todo por teléfono. Nos emocionamos. Yo no sabía qué hacer. Lo llamé a Andy y así nos enteramos todos”.

Del otro lado del teléfono y escuchando a su novio, Carolina salió al aire para aportar más detalles de este especial momento: "Nos hicimos una eco la semana pasada y no se la jugaron. Nos dijeron que no se veía nada por ahora". Y remarcó: “Me está dando todos los gustos, no me puedo quejar. Caye es un amor".