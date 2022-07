"La Catta" de ShowMatch contó una grave situación de acoso: "Le di un cachetazo"

María Laura Cattalini, más conocida en ShowMatch como "La Catta", contó la grave situación que vivió cuando se instaló en Buenos Aires, tras haberse ido de su provincia natal, Chaco.

"Me pasó una cosa rara y yo era chica, estudiaba ceremonial, protocolo y licenciatura en relaciones públicas...".

"Estaba estudiando en una fundación y ahí me pasó una historieta rara", rememoró la coreógrafa en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

LA CATTA CONTÓ QUE UN PROFESOR QUISO SOBREPASARSE

"Reaccioné y le di un cachetazo, me quiso dar un beso cuando estábamos estudiando; él era un profesor y le pegué una cachetada, jamás volví para no encontrármelo de nuevo".

"Gracias a Dios no me pasó más que eso, yo venía de la provincia de Chaco y te aparece esto que es inmenso... Yo no lo podía creer porque era muy chica”, cerró La Catta, haciendo memoria.