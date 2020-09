Cathy Fulop, Ova Sabatini y su hija Tiziana tienen coronavirus: "Estamos acá, pasándola"

Luego del susto que vivieron cuando su hija Oriana Sabatini tuvo coronavirus en el pico de la pandemia de Europa, Cathy Fulop y su familia atraviesan otro difícil momento: tanto ella como su marido, Ova Sabatini, y su hija menor, Tiziana, tienen Covid-19.

En Informados de todo compartieron el audio que Cathy le envió al periodista Diego Estevez confirmando la noticia: “Me dio positivo. El sábado me hisopé y a la noche tuve el resultado. Me fueron a hacer unos análisis en el Diagnóstico porque estaba desaturando pero después la tomografía y los estudios de sangre dieron bien. Así que me volví a mi casa. Bueno, me volvieron a mi casa”.

"En este momento, Ova y Tizi están con los síntomas un poco más fuertes. Yo los tuve entre viernes, sábado y domingo y hoy ya estoy mejor por suerte" G-plus

Sobre cómo están atravesando la enfermedad, Cathy aseguró: “Estamos acá, pasándola. En este momento, Ova y Tizi están con los síntomas un poco más fuertes. Yo los tuve entre viernes, sábado y domingo y hoy ya estoy mejor por suerte”.

De esta manera, Cathy se suma a la lista de figuras que resultaron contagiadas como Lizy Tagliani, Nicole Neumann, Andy Kusnetzoff, Alejandro Fantino, Coco Sily, Belén Francese, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar.