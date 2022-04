Catherine Fulop habló de la posibilidad de abrir la pareja con Ova Sabatini tras 28 años juntos: "No nos pasó pero es respetable"

Desde que Catherine Fulop vino a la Argentina a trabajar, tras el gran éxito de Abigail, y conoció a Ova Sabatini, el vínculo que se formó fue tan sólido que atravesó casi tres décadas.

En una charla con Implacables, la actriz, que hasta hace poco tiempo fue parte de MasterChef Celebrity 3, celebró la idea de que ambos no hayan tenido que recurrir a nada más que su amor para mantener la pasión cuando la notera les consultó sobre “su secreto”.

“Llevamos veintiocho años juntos porque Ori tiene 26 y nosotros empezamos a salir en 1994. Nunca supimos desde cuándo somos novios, nos pusimos una etiqueta de novios porque empezamos a vivir juntos”, respondió.

LA ETERNA HISTORIA DE AMOR DE CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI

“En 1994 empezamos a salir y desde ahí no nos separamos nunca más. Yo siento que tanto de parte de Ova, como del mío siempre hubo un compromiso. Es como que dices ‘me comprometo a esto’ y te comprometiste, es de verdad”, explicó Cathy.

“No es como cuando se dice ‘me comprometo, pero capaz que me gusta un poquito el otro’. No”, agregó la actriz, antes de que Maru Leone le consultara por la “moda de abrir la pareja”.

“No, a nosotros nunca nos pasó pero también es respetable. Cada uno vive el amor a su manera. Yo siento que en esta etapa de nuestras vidas, la verdad es que no me imagino mi vida sin él”, cerró Catherine, que en estos días alterna la Argentina y Chile por compromisos laborales.