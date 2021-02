Catarata de dardos de Dan Breitman a Nicole Neumann en vivo: "No es carismática ni tiene ningún talento"

Entre todos los temas que tocaron en Santo sábado, el programa de América que conduce Guillermo “el Pelado” López con Soledad Fandiño (que se encuentra recuperándose del covid), el escándalo que protagonizaron Ángel de Brito y Nicole Neumann despertó todo tipo de opiniones. Pero sin dudas, la más letal fue la de Dan Breitman.

“Nicole es hermosa, pero la verdad es que mucho para dar no tiene. Para mí no es una chica que esté para conducir un programa de televisión porque no es una chica muy carismática… es mi opinión”, lanzó el actor, sin filtro, en vivo.

“No le veo mucho brillo ni mucha gracia”, agregó, luego de que pasaron un informe con la pelea que mantuvo la modelo con el conductor de Los Ángeles de la mañana y que estuvo en boca de todos los medios.

Por último, después de que Gabriel Oliveri le consultara si sus dichos son producto de la envidia, Breitman cerró, contundente: “¡No, cero! ¿Yo envidia? ¿Qué le voy a envidiar a Nicole? Si no tiene ningún talento”.

¡Tremendo!