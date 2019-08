La carta pública de Andrea Estévez a su hija, un año de su tormentoso regreso a Buenos Aires

Vivió su primer embarazo con ilusión, de la mano de Juan Manuel García. Sin embargo, cuando Hannah nació, Andrea Estévez comenzó a notar que el papá de la nena no mostraba compromiso alguno. Las "mentiras" la descolocaron y, tras intentar de que cambiara de actitud más de una vez, la actriz se alejó de Miami y regresó con su beba en brazos a la Argentina.

A un año de haberse separado, Andrea rememoró el momento en el que decidió alejarse del papá de su hija y centrarse únicamente en la crianza de la bebé en su país. "Hoy cumplimos un año muy importante para nosotras dos. Hace exactamente un año que llegamos juntas al país, de la manera que no esperábamos pero juntas", comenzó diciendo.

"Hace exactamente un año que llegamos juntas al país, de la manera que no esperábamos pero juntas". G-plus

Y recordó: "Tomamos un vuelo a Argentina, fue nuestro primer viaje en avión. Lleno de lágrimas y anécdotas que no olvidaré, pero te portaste como una campeona (que lo sos). Cerramos juntas una etapa muy dolorosa, con un aprendizaje muy fuerte de lo que jamás hay que permitir. Como mamá hay que educar y enseñar valores. Hoy veo que fue una de mis primeras enseñanzas, chiquita mía".

También, Andrea le agradeció a su pequeña por darle fuerzas para seguir adelante. "Comenzamos juntas una nueva vida, aprendimos y nos pusimos fuertes, de pie. Fuiste y sos fuerte. Tomé decisiones, las cuales no supiste y algún día hablaremos de ellas, pero estuviste ahí para darme fuerzas. Sin imaginarlo, estábamos en un nuevo punto de partida pero juntas. Me diste las fuerzas para seguir, para salir adelante y me marcaste el camino... ¡Nos unimos más que nunca!", agregó.

"Cerramos juntas una etapa muy dolorosa, con un aprendizaje muy fuerte de lo que jamás hay que permitir". G-plus

Además, contó cómo fue retomar su carrera actoral de la mano de su pequeña: "De tanto tiempo que me acompañaste en mi trabajo, todos te saludan, te quieren, te miman y te reciben con una sonrisa. Estuvimos rodeadas de tanto amor, mimos, atención y palabras de cada persona que nos cruzamos, todo eso hizo que sea más llevadero".

Y antes de cerrar con su fuerte y conmovedor relato, le habló directamente a su hijita. "Hoy, un año después, somos otras. Vos creciste y dejaste de ser una hermosa bebita para convertirte en una nena dulce, cariñosa y feliz. Sí, feliz porque son infinitas tus sonrisas diarias. Estoy muy atenta a ellas porque mi lucha por darte la mejor vida está dando resultados. Yo estoy acá para cuidarte, amarte, enseñarte, acompañarte, defender tus derechos y protegerte. Siempre juntas, te amo @hannahestevez", concluyó.