Carolina Haldemann reveló el sexo de su bebé en camino: "Es un varón"

Ilusionada y contenta por su primer embarazo, Carolina Haldemann contó que con Leo, su pareja, ya saben el sexo de su bebé en camino; aunque recién está de 12 semanas de gestación, se hizo un examen genético para aplacar su ansiedad y conocer más detalles.

"Te voy a contar el sexo porque me llegaron los resultados ayer. Hay un análisis genético que se puede hacer antes de los tres meses...", expresó, tan misteriosa como contenta, en una entrevista que le brindó a la revista Pronto.

Acto seguido, finalmente, reveló el sexo de su bebito en camino y contó qué otros puntos informa esa prueba genética a la que se sometió.

"Ese análisis te dice cómo viene tu embarazo y sólo me sacaron sangre. Y además de todos esos datos, te indica el sexo por análisis de laboratorio. Me llegó en el papelito que es un varón”, cerró, muy feliz, remarcando que aún no saben cómo lo llamarán.

¡Felicidades!