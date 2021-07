Carolina Haldemann contó el problema de salud que padece y que la dejó sin voz: "Tengo nódulos en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe"

Mientras atraviesa un delicado momento personal, la modelo Carolina Haldemann abrió su corazón ante sus seguidores y a través de sus stories de Instagram les contó en detalle el problema de salud que padece.

"Hay veces en las que hay que aceptar que no podemos con todo, pero sí podemos ocuparnos de estar mejor. Me diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. Lejos de preocuparme, decidió ocuparme", expresó.

Sin embargo, admitió que este proceso no es fácil: "Hoy me tocó aceptar que mi voz no salga y por más desesperante que sea, no lo puedo hacer. Algo tan natural como hablar, algo que aprendí a hacer a los seis meses de ida", sumó la conductora de Canal 26.

Antes de despedirse, se mostró tan positiva como esperanzada. "Por más de que físicamente hoy no lo pueda hacer, sé qué todo va a estar bien y que lo voy a lograr. Como todo lo que uno se propone en la vida", cerró agradeciéndoles a quienes la están acompañando con firmeza.

¡Fuerza!