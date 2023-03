Carolina Fiordelisi, la nueva conductora de El Garage: de hacer encuestas en la peatonal, a debutar como actriz y modelo

El regreso de El Garage (domingos a las 9.45 por eltrece) alegró a los apasionados por el automovilismo, y además contó con el debut de Carolina Fiordelisi en la conducción, quien aportó frescura al programa dedicado a los tuercas.

Carolina estudió teatro y comenzó su carrera en el mundo de la publicidad, haciendo gráfica y comerciales para marcas nacionales, además de México, Canadá y Estados Unidos.

Criada en Paraná, Fiordelisi trabajó en tiras tanto de eltrece como Telefe.

De hecho, había formado parte de TRB Boxeo, en TNT Sports.

Además, estuvo al frente de ciclos como Hobby Show TV, Como Allá TV y el Turismo Carretera en El Garage TV y América Sport.

CAROLINA FIORDELISI, LA CONDUCTORA DE EL GARAGE, HABLÓ DE SU PASADO

A sus diez años, Carolina Fiordelisi hacía encuestas en la peatonal de Paraná. "Creo que eso me acercó mucho a la gente de forma natural. Me divertía y lo disfrutaba siendo muy chica", aseguró.

"Vine a Buenos Aires a estudiar Medicina, y durante 15 años trabajé en la obra social de gastronómicos como administrativa. Me escapaba en el horario de almuerzo para presentarme en castings de publicidad",

"Iba en subte al trabajo, me bajaba en la estación San Juan del C, me dirigía al sindicato de gastronomicos que se encuentra atrás de Canal 13, al pasar por la puerta miraba Artear y me decía a mi misma 'voy a trabajar aca'", cerró Carolina Fiordelisi con la satisfacción de haber cumplido su sueño.

concluyó.