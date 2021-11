Carolina Baldini, la exesposa de Cholo Simeone, rompió el silencio después de doce años: "Sufrí la alta exposición"

En este último tiempo, lo único que se supo de Carolina Baldini, la exesposa de Diego "Cholo" Simeone, son de sus vacaciones en el mar y de sus cancheros looks playeros. A 12 años de haberse separado, se animó a romper el silencio y contó por qué se alejó de los medios.

En primer lugar, rememoró el hecho que atravesó en 2008, cuando circularon fotos en las que se la veía con otra hombre, Fabián Orlovsky. Y remarcó que esa exposición hizo que se alejara de todo y bajara el perfil por sus nenes.

"Me sentí muy expuesta en un momento y decidí bajar el perfil por mis hijos. ¡Y gané en libertad y en tranquilidad! Cuando estuve en Bailando (2008) tuve una alta exposición y la sufrí. Ese programa disparó otras cosas y entré como un hámster en su rueda hasta que dije 'stop' y chau. No hice más nada", expresó en diálogo con la revista ¡Hola!

CAROLINA BALDINI CONTÓ POR QUÉ SE ALEJÓ DE LOS MEDIOS

Baldini fue contundente sobre por qué adoptó un bajo perfil: "En ese momento sentí que había vivido muchos años dentro de un círculo muy chico y si a eso le sumamos la explosión del Bailando, fue demasiado. Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré y no se supo nada más de mí”.

"Hubo gente que se acercó por conveniencia, otros que me traicionaron. Por eso me encerré" G-plus

Además de contar que estuvo de novia pero que hoy por hoy está soltera, se despidió contando que está bien pero admitiendo que la pasó realmente mal durante la cuarentena por covid.

"Me pegó mal porque me agarró sola en casa y sin poder ver a mis hijos durante ocho meses. Lloré, medité, no me saqué el pijama por días, pero como de todo caos siempre sale algo bueno, empecé a cranear un proyecto de moda con una amiga, Julieta. Y ahora estamos por sacar una línea de jeans, BAD (Buenos Aires Denim). Es una gran apuesta. Así que estoy muy dedicada a eso", cerró, positiva.