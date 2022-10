Carmen Cisnero, la exempleada de Wanda Nara, apuntó sin filtro contra la actual pareja de Maxi López: "Tuve pánico, ella es una maltratadora y mala persona"

En medio del litigio legal que mantiene a Wanda Nara, a quien acusó por irregularidades laborales, Carmen Cisnero apuntó sin filtro contra Daniela Christiansson –la actual pareja de Maxi López, con quien está esperando su primer bebé- con quien también trabajó como empleada doméstica.

“Soy la exempleada de Maxi López. Su novia, Daniela, es una persona muy mala, maltratadora, me hacía levantar a las 3 de la mañana, no nos daba comida y me la tenía que comprar yo y me enloquecía”, se la escuchó decir a la señora, tal como lo mostraron en exclusiva en LAM.

Luego, dio detalles de cómo lo afectó la salud sus días junto a Daniela: “Me enfermó y tuve que comprarme los remedios porque me agarró pánico. El médico me dijo que tenía un gran estrés por todo lo que había pasado, todo era por ella”.

Por último, Carmen dejó en claro que Wanda era permisiva a la hora de que Benedicto, Valentino y Constantino (frutos de su relación con maxi) lo vean a su papá: “Los chicos iban allá siempre, la madre nunca se los negó. Yo se los cuidaba. Pero Daniela es una mala persona”.

DENUNCIARON PENALMENTE A WANDA NARA Y MAURO ICARDI POR “TRATA DE PERSONA Y REDUCCIÓN A LA SERVIDUMBRE”

Luego del escándalo que vivió Wanda Nara con Carmen Cisnero, la exempleada que la había denunciado por irregularidades laborales, Alejandro Cipolla mostró le denuncia penal que la señora presentó ante la Justicia por “trata de personas y reducción a la servidumbre" en contra de la empresaria y Mauro Icardi.

Así lo reflejó el periodista Pampito –el cual Cipolla también plasmó en Instagram Stories- en las redes: “Alejandro Cipolla, abogado de Carmen Cisnero, ya presentó la denuncia contra Wanda Nara y Mauro Icardi por 'trata de personas y reducción a la servidumbre'", se llegó a leer junto a una de las hojas de la causa.

Meses atrás, el letrado había sorprendido al declarar en Mañanisima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) que quiere ver a Wanda tras las rejas: “La realidad es un delito que me indigna y la quisiera presa, pero también pienso en Carmen y voy a tratar de que haya una mediación. De todas formas, dudo de que eso pueda llegar a suceder porque el delito tampoco me lo amerita”.