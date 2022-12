Carmen Barbieri sufrió un accidente doméstico y está internada: "El hombro salió de su lugar"

Pampito y Estefi Berardi revelaron en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) que Carmen Barbieri sufrió un accidente doméstico y está internada.

“Ayer Carmen tuvo un accidente en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito, está con el hombro dislocado y está internada desde ayer”, contó el periodista.

Por su parte, la panelista agregó: “Anoche su representante me dijo que la entraron al quirófano para acomodarle el hombro, me dijo que estaba muy dolorida”.

Más sobre este tema Los picantes regalos que Carmen Barbieri les hace a sus amigos: "Cuando me voy de viaje les traigo consoladores"

EL AUDIO DE CARMEN BARBIERI TRAS SUFRIR UN ACCIDENTE

Carmen Barbieri habló desde el hospital con Pampito y Estefi Berardi en vivo para Mañanísima luego de sufrir un accidente el último lunes.

“Estoy acá con la doctora, no me rompí nada, el hombro salió de su lugar, tuve una luxación. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche”, relató la conductora.

"Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y me sacó el brazo de lugar". G-plus

Entonces, explicó cómo sucedió: “Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y dio un tirón tan grande que me sacó el brazo”.