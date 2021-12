Carmen Barbieri sorprendió al elogiar a Nazarena Vélez tras su enfrentamiento: "Es muy linda mujer, no tiene por qué retocarse"

Pese a las diferencias personales y los embates legales con Nazarena Vélez, Carmen Barbieri sorprendió al destacar el positivo cambio de su colega, en cuanto al mensaje que da en las redes sociales sobre el amor propio y la imagen. Vale recordar que las actrices se enfrentaron debido a la polémica separación de sus hijos Barbie Vélez y Fede Bal.

El pie para el reconocimiento de la conductora de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, se lo dio Estefanía Berardi, al criticar el supuesto uso de Photoshop de Wanda Nara en las fotos que sube a Instagram.

"Cada uno es perfecto así, como es. Retocarte el cuerpo y mostrar algo que no sos, creo que no es un buen mensaje para los seguidores. No está bueno mentir", dijo la panelista, analizando una postal de Wanda con Icardi en París.

"Ahora se está mostrando como es para dar un gran ejemplo. Uno se tiene que aceptar como está y cómo van pasando los años". G-plus

En esa línea, Barardi agregó: "Nazarena Vélez se muestra tal cual como es y la rompe con los seguidores". En automático, la primera reacción de Carmen fue picante: "¡Ahora! Antes no se mostraba tal cual".

"Ella es muy joven y muy linda mujer. No tiene por qué tocarse nada. Pero antes sí se fijaba en la imagen". G-plus

EL SORPRESIVO ELOGIO DE CARMEN BARBIERI A NAZARENA VÉLEZ

Ahondando en el cambio de postura de Nazarena Vélez con el paso de los años, Barbieri subrayó: "Ahora se está mostrando como es para dar un gran ejemplo. Uno se tiene que aceptar como está y cómo van pasando los años".

Más sobre este tema Nazarena Vélez compartió fotos en ropa interior para hablar de sus complejos: "Mirando cómo se me cae todo"

"Ella es muy joven y muy linda mujer. No tiene por qué tocarse nada. Pero antes sí se fijaba en la imagen", expresó la conductora.

"Es más, hemos hecho fotos juntas para Leonas y se fijaba en el detalle. Ahora muestra lo natural, que es lo que uno vende mejor", concluyó Carmen Barbieri, elogiando a Nazarena Vélez.