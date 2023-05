Carmen Barbieri salió a bancar a la China Suárez: "La voy a defender porque esta mujer está harta"

Después de que Guillermo Coppola lanzó la versión bomba de que la China Suárez estaba saliendo con un hombre de 60 años y Yanina Latorre aseguró que el señalado era un empresario llamado Rodo Lamboglia. La actriz salió a desmentir todo y recibió el apoyo de Carmen Barbieri.

“Nadie le cree. Se separó y ahí nomás empezó con los likes. Seamos pares en la justificación de la China. No le creemos mucho”, lanzó Mariano Berón en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) haciendo que la conductora disienta por completo.

“Yo la voy a defender porque está harta la mujer. Le dan y le dan, se meten en su vida. Ella trata de alejarse…”, aseguró la animadora, mientras que el ex Gran Hermano disentía. “No tiene una vida amorosa muy tranquila, Carmen”, dijo, pero ella siguió firme.

CARMEN BARBIERI DEFENDIÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU ENOJO POR LA VERSIÓN DE ROMANCE CON RODO LAMBOGLIA

“¿Querés que te diga una cosa? Y lo bien que hace”, arrojó, tajante la capocómica.

“Chicos, vivan el amor. Enamórense, tengan pareja y traten de ser prolijos para no lastimar a la otra persona. Es lo que siempre estoy tratando de enseñar”, siguió, bancando a la expareja de Rusherking.

“Ella disfruta de la vida, si estaba soltera. ¿Por qué no va a tener un amor? Se enamoró, después no funcionó y no se sabe si volverán”, concluyó.

