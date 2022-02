Carmen Barbieri reveló qué costosos accesorios se compró tras la infidelidad de Santiago Bal: "Me compré 4 carteras"

En medio de la nueva crisis de pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo con China Suárez, Carmen Barbieri dio un dato que sorprendió sobre una de sus etapas más conflictivas con el papá de su hijo, Santiago Bal.

La capocómica recordó en Mañanísima, programa que conduce en Ciudad Magazine, qué hizo cuando se enteró de que Santiago le había sido infiel con Ayelén Paleo, en 2011.

Esta confesión se dio luego de que en el ciclo de espectáculos revelaran que Wanda, tras su pelea con Mauro, había recibido varias carteras de su parte de la costosa marca Luis Vuitton.

QUÉ SE COMPRÓ CARMEN BARBIERI CUANDO SE ENTERÓ DE QUE SANTIAGO BAL LE HABÍA SIDO INFIEL.

"Cuando yo me separé, le quise reventar la tarjeta a Santiago para que le doliera cuando la tuviera que pagar. Me compré 4 carteras Luis Vuitton y dos relojes Omega, con brillantes y todo... Con la American Express que yo tenía, pero que no era la titular", reveló Carmen.

Y se despidió revelando cuántos dólares había gastado en esas prendas de lujo.

"Eran como 20 mil dólares", sentenció remarcando que le había aclarado a Santiago que él debía pagar por esas compras porque había decidido irse de su casa.