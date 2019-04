Carmen Barbieri reveló el penoso clamor de Santiago Bal: "Él me lo pidió y yo lo voy a cumplir"

La semana pasada, Santiago Bal anunció su retiro del espectáculo tras una vida entre el cine, la televisión y el teatro. A los 83 años, el artista decidió alejarse de la vida profesional luego de tener que suspender una función de Nuevamente juntos, en el teatro porteño Multitabarís, por "falta de fuerzas".

"Santiago vive solo todavía, él me pidió que no lo pongo en un asilo. Capaz que no le gusta que diga esto. Así que estoy preparando una casa para que viva conmigo". G-plus

Este domingo, Carmen Barbieri estuvo en Almorzando con Mirtha Legrand y habló del retiro de los escenarios de su exmarido. En charla con la conductora, la capocómica reveló el penoso clamor que le hizo el padre de Fede Bal. “Santiago vive solo todavía, él me pidió que no lo pongo en un asilo. Capaz que no le gusta que diga esto. Me dijo ‘no me vas a internar, yo sé que vos manejás todo’”, comenzó Carmen.

“Él tiene tres hijos, un hijo grande, Mariano, que toma decisiones sobre su padre y yo no tengo por qué meterme. Pero si él me pide esto, yo lo voy a cumplir”, agregó Barbieri. “‘¿Dónde me vas a llevar?’, me preguntó. ‘¡Conmigo!’, le dije. Hay algo que no sabe nadie, ni Santiago. ‘¿Voy a sentarme a mirar un parque?’, me consultó Santiago, y le dije: ‘Sí, pero dentro de una casa’. Así que estoy preparando una casa”, concluyó Carmen, que fue aplaudida por todos los presentes.

