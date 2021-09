Carmen Barbieri recordó el día que fue a comer a la casa de Fede Bal, cuando era novio de Barbie Vélez, y la dejaron plantada: "Me sentí muy triste"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) Carmen Barbieri muestra su talento para la cocina enseñando a preparar los platos que más ama. Así en la emisión del miércoles preparó su famosa tarta de atún y, cómo era esperable, terminó recordando la polémica que se armó en 2015 con su hijo, Federico Bal, Barbie Vélez y Nazarena Vélez.

“Yo había hecho una tarta de atún para un asadito, como para que piquen, y de postre un flan de queso. Estaba esperando ahí, mi hijo vivía a una cuadra de mi casa y yo desde el balcón, vivo en un piso séptimo, veía el auto estacionado de Fede que estaba estacionado en su casa. Yo veo que se suben al auto, él y ella, mi hijo con su novia de ese momento”, rememoró.

“Yo estaba esperando con el flan de queso y la tarta de atún en la puerta. Pensé que iban a dar a dar vuelta y pasaban, pero dieron una vuelta y se fueron al asado sin mí”, aseguró, en su ciclo. “Nunca entendí qué pasó. Me avisaron tarde. No sé quién quería que no fuera. No sé qué pasó. Qué lastima que no probaron la tarta de atún porque yo soy Yiya Murano”, ironizó.

“Me sentí muy muy triste. Ilusionada por el asado, pero no por ir a comer, por gorda, sino por estar en familia. Me hubiese encantado ir. Hoy los tomo con humor”, aseveró, sobre aquel episodio que terminó con un mediático escandalo, sobre todo, con Nazarena.

“Fede no me tiene que pedir disculpas para nada. Lo entendí, me dijo ‘mamá no pudimos’ y ni pregunté porque si preguntás es para amargarte más”, concluyó, para terminar diciendo con humor que ella comió todo mientras miraba una película y lloraba. ¡Ayyy!