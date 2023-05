Carmen Barbieri se quebró al escuchar a Fede Bal diciendo que le gustaría estar con una mujer como ella: "Me emociona"

En el paso de Fede Bal por el ciclo de Fernando Dente se abrió sobre cómo está hoy tras el escándalo con su ex, Sofía Aldrey. Ahí contó que él también sufrió por infidelidades y terminó hablando con muchísimo amor de Carmen Barbieri, su mamá.

“Es la mejor mamá que me pude tocar en la historia, pero cuando me preguntan sobre ella, es la mejor mujer del mundo. Y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, puede decirlo”, aseguró en Noche al Dente.

“Amo a mi madre y ojalá el día de mañana me cruce a una mujer, tenga una mujer, como ella. Acompañó a ese hombre y cómo lo cuidó hasta los últimos momentos. Aun separándose y todo televisivo, un asco pero era un horror y me vieja lo bancó hasta último momento. Mi papá se fue abrazado a mi vieja”, reconoció, palabras que emocionaron a la animadora.

"Me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola". G-plus

CARMEN BARBIERI LLORÓ AL ESCUCHAR A FEDE BAL LLAMÁNDOLA “LA MEJOR MUJER DEL MUNDO”

“Es una artista de la hostia, es una compañera increíble, es madre. Es una madraza y es extrema en cuanto a los cuidados. Tengo 33 años y me llama y me cuida como si tuviera 8”, concluyó el conductor de Resto del mundo, lo que provocó la emoción de Carmen.

“Es verdad. Lo tengo loco. Le digo ‘cuidado, hijo, no te metas en el mar que hay tiburones’. Él va a surfear a Mar del Plata y me dice ‘si acá no hay tiburones’”, contó, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) con humor mientras se secaba las lágrimas.

“Me emociona las cosas lindas que dice. Y saben que no me las dice a mí. Sí me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola”, se sinceró, conmovida.