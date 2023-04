Carmen Barbieri se puso una bombacha y un corpiño en pleno vivo, y hasta desfiló: "Hace mucho que no uso"

Carmen Barbieri abrió en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) el regalo que Pampito y Estefi Berardi le hicieron por su cumpleaños y se lo probó en pleno vivo.

“¿Chicos me compraron un regalo? ¿qué cosa me regalaron, un consolador, un juguete sexual?”, preguntó la conductora y la panelista le comentó: “A mí me da vergüenza que lo abras al aire”.

“Ay, un corpiño… ¿dónde pongo las tetas? Es muy chiquito, ¿me entrará a mí esto?”, bromeó y fue entonces cuando decidió ponérselo sobre la ropa: “Probame arriba. Sabes que me va bien…”.

“Chicos, hace mucho que no uso corpiño, uso un body que es corpiño y bombacha todo junto”, explicó la mamá de Fede Bal y luego de ver el conjunto completo les dijo: “Chicos yo no uso bombacha”.

“Ayudame que me la voy a probar, no se pongan nerviosos chicos”, dijo Carmen mientras se colocaba la parte de abajo de la ropa interior y Estefi estaba sorprendia: “No lo puedo creer, esto me da vergüenza”.

CARMEN BARBIERI DESFILÓ FRENTE A CÁMARAS CON LA ROPA INTERIOR QUE LE REGALARON PAMPITO Y ESTEFI BERARDI

Tras probarse el conjunto completo, Carmen Barbieri desfiló frente a las cámaras de Mañanísima con la ropa interior que Pampito y Estefi Berardi le regalaron por su cumpleaños.

“¿Qué pensaron que me iba a poner en bolas? Me fue”, expresó la conductora y el periodista le contestó: “Bueno, si no usas lo podes cambiar por lo que quieras, ¿te gusto o no te gustó?”.

“Me encantó, ¿qué más tengo que hacer? Gracias chicos, lo voy a cambiar”, sentenció por su parte la actriz con mucho humor sobre el obsequio que recibió.