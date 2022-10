Carmen Barbieri le pasó factura a Nicolás Cabré por burlarse de ella: "¡Se cayó la gorda!’"

Al igual que Mirtha Legrand parece que Carmen Barbieri “no es rencorosa, pero sí me memoriosa”. En Mañanisima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) Estefi Berardi habló del nuevo romance que él estaría viviendo… ¡y la animadora sorprendió con un pase de factura para el actor!

¿El motivo? Un chiste que el actor realizó cuando protagonizaba Son amores por su recordado desmayo en 2003 en un ciclo de América. “Él creo que no me quiere. Se burla mucha de mí. Cuando yo me desmayé dijo ‘¡se cayó la gorda!’. Gritaba eso. ¡Qué lindo que lo diga ahora!”, arrojó, filosísima.

“Cuando yo me desmayé él estaba haciendo una comedia en televisión. Sería Son amores. Yo que veía la tira, en una escena con unos amigos él decía ‘¡me voy a desmayar! ¡se cayó la gorda!’”, recordó, sobre la broma que no le gustó nada a la animadora.

CARMEN BARBIERI REVELÓ SU MOLESTIA CON NICOLÁS CABRÉ

“Yo lo admiro y él me falta el respeto”, dijo, dolida al recordar la escena que tenía el ex de la China Suárez y Laurita Fernández.

“Hoy, hacé ese chiste. ¡Te quiero ver! No importa. Lo quiero, me encanta”, señaló, a pura ironía.

“Él no me quiere y yo no estoy enojada con él. Para mí es una anécdota más para el libro. No estoy enojada, al contrario. Me cag… de risa”, cerró, súper ácida. ¡Uy!