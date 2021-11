Carmen Barbieri opinó del sorpresivo reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "Ellos se quieren y respetan"

Un evento juntó a Federico Bal con Laurita Fernández, y la buena onda que mostraron sobre el escenario despertó las suspicacias de los nostálgicos de la expareja, aunque Carmen Barbieri cruzó las especulaciones: "Perdón, pero… ¡¿Y Sofía Aldrey?!".

Es que Estefanía Berardi contó que "se habla de un distanciamiento entre Laurita y Cabré", y con la imagen en pantalla Pampito le preguntó a la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) qué opinaba de la foto cómplice de su hijo con Laurita.

En medio de un elocuente show de gestos impostados para escandalizarse por cómo quedaba su nuera, exclamó: "Perdón, pero… ¡¿Y Sofía Aldrey?! La novia de Fede…".

Tras lo cual, Carmen se limitó a opinar de la foto de Laurita Fernández y Fede Bal: "Me parece genial porque terminaron bien, porque se llevan bien, porque se quieren y respetan".

Con picardía, Carmen Barbieri sentenció: "Son una buena dupla para conductores, yo no me los pierdo. Los compro y los pongo de conductores. En la vida (juntos) no, hablo de Fede y Laurita como pareja de show".

